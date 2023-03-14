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Giriş Tarihi: 14.3.2023

Erdoğan, Özel’den kazandığı tazminatı depremzedelere bağışladı

Erdoğan, Özel’den kazandığı tazminatı depremzedelere bağışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den manevi tazminat olarak kazandığı 20 bin 500 lirayı depremzedeler için harcanmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağışladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Özel aleyhine açtıkları manevi tazminat davasının Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini belirtti. Aydın, Özel'den manevi tazminat olarak tahsil edilen 20 bin 500 liranın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından depremzedeler için harcanmak üzere AFAD'a bağışlandığını bildirdi.
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Erdoğan, Özel’den kazandığı tazminatı depremzedelere bağışladı
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