FETÖ, DEAŞ VE PKK’ya yönelik 6 farklı operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturmalar kapsamında FETÖ/ PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş (ALS) Sınavı sorularına erişerek, örgüt mensuplarına dağıtan ve sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 4'ü eski askeri öğrenci, 5'i askeri öğrencilik kaydı bulunmayan sivil olmak üzere 9 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, haklarında 'Terör örgütü faaliyeti kapsamında Kamu Kurum ve kuruluşlarının zararına Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

ÖRGÜTE BAĞLI POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNE OPERASYON

FETÖ'nün, 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin, sonraki dönemde örgüt tarafından bağlılık ve sadakatlerine göre kodlanan, haklarında ardışık arama ve ifade bulunan 13 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

ASKERİ MAHREM YAPILANMAYA DARBE

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ise haklarında, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri ile büfelerden periyodik ardışık aranma kayıtları bulunan aralarında 1 görevde astsubay, 2 görevde uzman çavuş, 5 eski askeri öğrencinin de bulunduğu 10 şüpheliye operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Öte yandan FETÖ'nün kamu yapılanmasında faaliyet gösteren 1 aktif uzman ile 1 ihraç uzman yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara'da TEM Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medyada PKK/KCK ile DEAŞ Silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli siber devriye ve istihbarı çalışmalar sonucunda yakalanırken, çok sayıda dijital dokümana el konuldu.