Fuat Oktay: Tüm tarafları KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz

"İŞ BİRLİĞİMİZİ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENDİRİYORUZ



Oktay, Kuzey Kıbrıs'ın haklı davasının ve ambargolara karşı başını dik tutarak dünyaya açılmasının, her zaman Türkiye'nin öncelikli meselesi olduğunu söyledi. Oktay, "Ülkemizde yaşanan büyük felaketin yaralarını hızla sararken, Kuzey Kıbrıs'taki çalışmalarımıza hiçbir zafiyete mahal vermeden devam etmekteyiz. Sayın Başbakan ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş ardından gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde Türkiye Yüzyılı'nda nasıl bir Türkiye-KKTC iş birliği hedeflediğimizi masaya yatırmıştık. Şubat ayında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beraberinde Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte yine Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret gerçekleştirmişti. Fikir birliği içinde mutabakata vardığımız hususlarda iş birliğimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesi gibi alanlarda ilerliyoruz. İki ülke genel sağlık sigortası sistemlerinin uyumlandırılması, Derinya bölgesinde sosyal konut inşası ve denizin altından kablo ile elektrik temini gibi yeni iş birliklerimizin ön çalışmaları başlatılmıştır" diye konuştu.



"KKTC İÇİN HEMEN ŞİMDİ"



Oktay, tarımdan hayvancılığa, kadın kooperatiflerinden girişimci desteklerine Kıbrıs Türkü'nün her kesimine ulaşan destekleri sürdürdüklerini söyledi. Oktay, "Önümüzdeki günlerde hazır hale gelecek 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmamız, hem projeler hem de mali çerçeve itibarıyla bugüne kadar oluşturduğumuz alt yapıyı çok daha farklı boyutlara taşıyacaktır. Anavatan Türkiye olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla Kıbrıs Türkü'nü desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Başbakanla görüşmemizde Kıbrıs meselesini de değerlendirdik. Tarih, Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarını görmezden gelen hiçbir yaklaşımın başarılı olma şansı bulunmadığını göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, 1963 yılında Rum tarafının kendi elleriyle yok ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucusu ve eşit ortağıdır. Ülkemizin, bu gerçeği temel alan, Ada'da kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm için iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayanan vizyona desteği tamdır. 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hemen şimdi' diyerek buradan bir kez daha gerçekleri görerek tüm tarafları Kıbrıs Türklerinin haklarını tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz. Yine Maraş konusunda da, KKTC'nin bölgenin ekonomi, turizm ve sosyal hayata kazandırılması yönünde, mülk sahiplerinin haklarını gözeterek yürüttüğü çalışmaları destekleyeceğiz. Hem ekonomik kalkınma hem de Kıbrıs Türkü'nün uluslararası alanda verdiği hakkaniyet mücadelesinde KKTC'nin yanındayız" ifadesini kullandı.