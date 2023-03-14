Gültekin Uysal’ın seçim analizi alay konusu oldu, paylaşımını silmek zorunda kaldı!

6'lı koalisyonda yaşanan krizin ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilan edildi. Bu ilanla birlikte koalisyonda yer alan genel başkanların da cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları açıklandı. 6'lı koalisyonda yer alan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olacak.

ALAY KONUSU OLDU, SİLDİ

Uysal'ın partisinin oy oranının yüzde 1 bile olmaması sosyal medya gündeminde yerini alırken, Uysal bu sefer attığı bir iletiyle sosyal medyada gündem oldu. Uysal resmi Twitter hesabından paylaştığı iletide "Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" cümlesini yazdı. Uysal'ın seçim analizi için yaptığı bu paylaşımdan sonra sosyal medyada da alay konusu oldu. Yazdığı iletiye gelen yorumlar sonrasında Uysal, sosyal medya hesabından seçim analizini silmek zorunda kaldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcılığı sunduğu Uysal hakkında esprili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.