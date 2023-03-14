İstanbul’da ’park’ cinayeti: Dükkan önüne park kavgasında kardeşi öldü ağabey yaralandı

Fatih Ayvansaray Mahallesinde 26 Şubat günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yahya Özgüç ile ağabeyi A.Ö. depo olarak kullandıkları dükkanlarının önünde dururken, aynı mahallede oturan Okan A. ve Ozan A. olay yerine gelip araçlarını park etmek istedi. Bu duruma dükkan sahibi olan Yahya Özgüç ve A.Ö. karşı çıktı. Bunun üzerine araç parkı yapan ikili silah çıkarıp peş peşe ateş etti. Yahya Özgüç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken A.Ö. ise hafif yara aldı.