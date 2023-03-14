Karşımızdaki ittifak koltuk kavgasında

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili trafiğin sürdüğünü belirterek "Yeniden Refah Partisi ve ANAP'a dair süreç bu hafta tamamlanacak" dedi. AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Ömer Çelik şunları söyledi:Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası peşindeyken buradaki yegâne gündem şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması. Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor.Bugün PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemeyen, PKK'yı bir terör örgütü olarak lanetlemeyen, hatta PKK terör örgütünü destekleyen bir partinin açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na desteği söz konusu. Bu konuda bir izahat getirmeyenler, Cumhur İttifakı içerisindeki partilerin çelişkisi var mı yok mu bununla uğraşıyorlar.