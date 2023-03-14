Şanlıurfa’da TOKİ konutlarının yapımına başlandı, 897 konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından 11 ilin inşası için başlatılan çalışmalarla ilgili bir video paylaştı.

Videoda, depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da da kalıcı konutlar için çalışmaların başladığı aktarıldı. Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk kazmanın vurulduğunun belirtildiği ,ilk etapta 897 konut yapılacağı ifade edildi.

Konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği, sadece konut değil, çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı aktarıldı.

Bakan Kurum'da yayımladığı mesajında, "Bilimsel, güçlü ve hızlı! TOKİ ile dirençli şehirlerimizi bu anlayışla inşa ediyoruz. Bilimden şaşmadan, hızlı hareket ederek, güçlü adımlarla, Şanlıurfa Birecik'te de başladık." ifadelerini kullandı.

Bir bölgede daha kazma vuruldu! Bakan Kurum: TOKİ ile dirençli şehirleri inşa ediyoruz