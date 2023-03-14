Giriş Tarihi: 14.3.2023 20:05Son Güncelleme: 14.3.2023 20:18
SON DAKİKA | Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü
Son dakika haberi: Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında sıcak gerilim yaşandı. Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.
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ABD ve Rusya arasındaki tehlikeli gerilim ajanslara son dakika koduyla düştü. Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını taciz ettiğini ve uluslararası sulara düşürdüğünü kaydetti.
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SON DAKİKA | Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü