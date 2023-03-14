SON DAKİKA | Karadeniz’de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA’sını düşürdü

ABD ve Rusya arasındaki tehlikeli gerilim ajanslara son dakika koduyla düştü. Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını taciz ettiğini ve uluslararası sulara düşürdüğünü kaydetti.

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