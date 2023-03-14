Trabzon'da CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binaya kurşun isabet etmişti... "Bir kasıt tespit edilemedi"

Trabzon'un İskenderpaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle tabancayla havaya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, Gümüş Batu İş Merkezi'nin 4'üncü katındaki CHP Trabzon İl Başkanlığı'nın camına, diğeri de 6'ncı kattaki bir iş yerinin dış cephe kaplamasına isabet etti. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, çevrede 4 boş kovan ele geçirdi. Geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, kamera kayıtlarından 3 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edildi.
Olayı duyunca hemen parti binasına gelen CHP İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz, polislerin yaptığı araştırmada partilerine yönelik bir kasıt tespit edilmediğini belirtti. Demiröz, "Dışarda, bir organizasyondaydık. Polis ekipleri arayınca olayı öğrendim. Hemen ardından partiye geldim. Cam çatlamıştı. Olay yeri inceleme ekipleri geldi, soruşturma başlattılar. Bina girişinde, birçok boş kovan buldular. 2 kat üstümüzde de tekrar bir ize rastlandı. Soruşturma devam ediyor. Daha sonra olayda bizi net şekilde bilgilendirecekler. Yaptıkları araştırmada bir kasıt tespit edilmedi" dedi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Trabzon'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nın camı ve bir iş yerinin dış cephesine kurşun isabet etmesine yönelik polis ekiplerince başlatılan çalışmada, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olayda kullanılan el yapımı ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 dolu mermi ele geçirildiği, soruşturmanın da çok yönlü devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Olayda çeşitli Asayiş suçlarından kaydı bulunan Y.E.B, A.S.S. ve B.Y. isimli kişiler tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinde, aşırı derecede alkollü olduklarını, olayın Y.E.B'nin havaya doğru doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaşandığını ve herhangi bir kasıt unsuru bulunmadığını beyan etmişlerdir" denildi.
ADLİYE'YE SEVK EDİLDİLER
Alkollü oldukları ve havaya ateş ettikleri sırada kurşunların Batu İş Merkezide bulunan CHP İl Başkanlığı'nın camına ve diğer iş yerinin dış cephesine isabet ettiği belirlenen, polis ekiplerince gözaltına alınan Y.E.B, A.S.S. ve B.Y, Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi.