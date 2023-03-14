Valilikten Temel Karamollaoğlu’nun ’Aşevinin Kapatılması Kararı’ iddiasına yalanlama: Tamamen asılsızdır

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından, "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz?" iddiasında bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum…" ifadelerini kullandı.

'TAMAMEN ASILSIZDIR'

Malatya Valiliğinden söz konusu iddialara açıklama geldi. Valilik, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." dedi.