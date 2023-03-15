3 bakan Şanlıurfa’da

Selin vurduğu Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, selden en çok etkilenen Abide Kavşağı başta olmak üzere kentin değişik bölgelerinde incelemelerde bulundu.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını izleyen bakanlar, daha sonra Vali Salih Ayhan'dan bilgi aldı.
Vatandaşlarda da buluşan bakanlar, geçmiş olsun dileğinde bulundular.ŞANLIURFA SEL SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sel felaketi can aldı! Ölü sayısı yükseliyor