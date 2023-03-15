60 milyon seçmen sandık başına gidecek! 14 Mayıs için kritik detaylar





Güncelleme için nüfus müdürlükleri, e-devlet ve ilçe seçim kurallarını kullanabileceklerine dikkat çekiliyor. Mesajlarda, adres güncellemesi yapanların herhangi bir hak kaybına uğramayacağına işaret ediliyor. Bu doğrultuda ayrıca, 20 Mart tarihinin ötelenmesi üzerinde de duruluyor.