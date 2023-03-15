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Giriş Tarihi: 15.3.2023 21:54 Son Güncelleme: 15.3.2023 22:10

Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Şanlıurfa’da sel bölgesini ziyaret etti.  Bölgede afetzedelerin sert tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulunduğu esnada, “Burası siyaset yeri değil, acımız var.” ifadeleriyle protesto edildi.

Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var

Şanlıurfa'da deprem sonrası sel felaketi yaşandı. Dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte birçok yol trafiğe kapatıldı. Oluşan sel nedeni ile vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Karakoyun deresinin taşması ile birlikte yollar adeta denize döndü.

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Şanlıurfa'da sel bölgesini ziyaret etti.

AFETZEDELERDEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Ziyaret akabinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu konuşmasını bitirirken afetzedelerin sert tepkisiyle karşı karşıya geldi.

Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’a sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var | Video

"BURASI SİYASET YERİ DEĞİL ACIMIZ VAR"

Kılıçdaroğlu, "Burası siyaset yeri değil, acımız var. HDP nerede!" ifadeleriyle protesto edildi.

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Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var
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