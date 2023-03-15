Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var

Şanlıurfa'da deprem sonrası sel felaketi yaşandı. Dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte birçok yol trafiğe kapatıldı. Oluşan sel nedeni ile vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Karakoyun deresinin taşması ile birlikte yollar adeta denize döndü.
AFETZEDELERDEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
Ziyaret akabinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu konuşmasını bitirirken afetzedelerin sert tepkisiyle karşı karşıya geldi.
Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’a sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var | Video
"BURASI SİYASET YERİ DEĞİL ACIMIZ VAR"
Kılıçdaroğlu, "Burası siyaset yeri değil, acımız var. HDP nerede!" ifadeleriyle protesto edildi.