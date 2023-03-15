AK Parti’de adaylık başvuru süreleri uzatıldı

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yoğun başvuru nedeniyle yığılmaları önlemek için başvuru tarihlerini uzattıklarını açıkladı. Parti Genel Merkezinde açıklamalarda bulunan Yavuz, "Aday adaylığı başvuruları 13 Mart'ta başladı. Son başvuru 16 Mart'tan 22 Mart Çarşamba 17.00'a uzatıldı. Temayül yoklamaları da 19 Mart'tan 25 Mart'a uzatıldı. Temayül yoklaması 10.00 ve 16.00 saatlerinde yapılacak" dedi.

Adaylık Başvuruları, basvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılarak, adaylık ön başvurusu yapılabilecek. Milletvekili adaylık başvurusu AK Parti Genel Merkezi'ne veya İl Başkanlıklarına, alındı belgesi karşılığında, bizzat yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl asrın felaketi nedeniyle adaylık başvuru ücretinin AFAD'a yapılmasını istedi.