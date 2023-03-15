AK Parti’den seçim seferberliği

AK Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için büyük bir seferberlik başlattı. AK Parti, bu seçimde sandık güvenliği için 2 milyon partilinin sandık başında olacağı bilgisini verdi. Türkiye genelinde kurulacak yaklaşık 200 bin sandığın güvenliğine özel önem verilirken, bu seçimde de seçim sonuçlarına en hızlı şekilde ulaşılacağı vurgulandı. Her bir sandıkta güvenliği sağlayacak teşkilat üyelerinin olduğunu belirten AK Partili kurmaylar, bazı sandıklarda bulunan kişi sayısının ise daha fazla olacağını aktardı. Sandık kurulu üyesinden yedek müşahitlere, okul kat sorumlularından kadın ve gençlik kollarından gelen müşahitlere kadar seçim günü tüm teşkilatların sandık başında olacağı belirtildi.Mükerrer oy kullanımının imkânsız olduğunu ifade eden yetkililer, oy verecek kişilerin askı listesinde isimlerinin olacağını ve oy kullanacak kişi dışında başka birilerinin oy kullanmasının ihtimal dahilinde olmadığını vurguladı.