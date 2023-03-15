Akşener’den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti

AKŞENER'DEN AKILALMAZ PAYLAŞIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak ekiplerin TSK uçağı ile bölgeye gönderilmesi görmezden geldi ve hükümeti eleştirdi. Akşener, "Her ne kadar hükûmetin başı ve liyakatsiz ekibi, bu fedakârlığa destek olacağına köstek olmayı seçse de; Artık bu kötülüğün sonuna geliyoruz. Hiç merak etmeyin; Milletimizle birlikte tarih yazacağız!" dedi.