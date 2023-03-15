Bahçeli: Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir

"TÜRKİYE YARALARINI SARACAK GÜÇ VE KUDRETTE"



Türkiye'nin tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrette olduğunu kaydeden Bahçeli, "Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat' sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tesis edilmiştir. Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır.