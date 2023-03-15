Başkan Erdoğan Türk Devletleri Zirvesi öncesi liderler ile görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Zirveye; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın liderleri katılacak.
Gözlemci ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Macaristan da zirvede yer alacak.
ZİRVENİN GÜNDEMİ TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLER
Zirvenin ana gündem maddesi ise, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin yürütülen çalışmalar olacak. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler Türkiye'ye destek için arama kurtarma ekibi göndermişti.
BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV'İ KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi liderleri Ankara'da kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Başkan Erdoğan karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.