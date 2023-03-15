Başkan Erdoğan Türk Devletleri Zirvesi öncesi liderler ile görüştü

BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV'İ KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi liderleri Ankara'da kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Başkan Erdoğan karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.