Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Böyle birinin derdi ne ülkedir ne millettir

MUHALEFETE KENTSEL DÖNÜŞÜM GÖNDERMESİ

Buradan anamuhalefete sesleniyoruz. Biz kentsel dönüşümden bahsediyoruz, siz kendinizi rantsal dönüşüm olarak tanımlıyorsunuz orası ayrı.

Başkan Erdoğan, 6'lı koalisyonun halini bu video ile ortaya serdi "Onlar ne yaptı, biz ne yaptık" | Video

Biz bu mücadelelerle, bu gayretlerle bugünlere geldik. Ülkemizde başlattığımız kentsel dönüşümlerin bir bölümünün nasıl yalanlarla engellendiğini hiçbir zaman unutmayacağız. İdeolojik bağnazlıklarla nasıl sabote edildiğini iyi hatılıyoruz. Bu projelere her kesimden samimi ve etkin destek görüyoruz. Depremler bizim aramızdaki tartışmalarımızı bitirmemizi beklemiyor. Bir an önce binaları dönüştürmezsek o yıkıntıların altında kalabiliriz. Bu meselenin üstesinden kısa sürede el birliği ile gelebileceğimize inanıyorum.