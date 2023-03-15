Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Böyle birinin derdi ne ülkedir ne millettir

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan deprem ve sel felaketlerini ele alan Başkan Erdoğan, bu felaketlerden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.
MUHALEFETE KENTSEL DÖNÜŞÜM GÖNDERMESİ
Buradan anamuhalefete sesleniyoruz. Biz kentsel dönüşümden bahsediyoruz, siz kendinizi rantsal dönüşüm olarak tanımlıyorsunuz orası ayrı.
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Biz bu mücadelelerle, bu gayretlerle bugünlere geldik. Ülkemizde başlattığımız kentsel dönüşümlerin bir bölümünün nasıl yalanlarla engellendiğini hiçbir zaman unutmayacağız. İdeolojik bağnazlıklarla nasıl sabote edildiğini iyi hatılıyoruz. Bu projelere her kesimden samimi ve etkin destek görüyoruz. Depremler bizim aramızdaki tartışmalarımızı bitirmemizi beklemiyor. Bir an önce binaları dönüştürmezsek o yıkıntıların altında kalabiliriz. Bu meselenin üstesinden kısa sürede el birliği ile gelebileceğimize inanıyorum.
"BUNUN DERDİ NE ÜLKEDİR, NE MİLLETTİR, NE DEPREMZEDELERDİR"
Sadece konuşan, sadece ezberlerini, yalanlarını tekrarlayan deprem turistleri ile kendimizi kıyaslayamayız. Bu kıyas bize de, depremzede vatandaşlarımıza da haksızlık olur. Biz Hatay'ı ile, Kahramanmaraş'ı ile, Adıyaman'ı ile deprem bölgesine insanlarımızla dertleşmeye, çalışmaları koordine etmeye, talimatlarımızı vermeye gideriz.
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Bundan sonraki süreçte de çalışmaları yerinde görecek, depremzedelerimiz ile kucaklaşmaya devam edeceğiz. Bu zatın seçim kampanyasını deprem yıkıntıları önünde başlattığı siyasi arsızlığı, utanmazlığı bir tarafa bıraktık diyelim. Gece gündüz depremin ilk gününden beri orada çalışan bakanlarımıza, valilerimize iftira atmasına ne diyeceğiz? Yarısı yalan yarısı yanlış bir konuşma depremde evi yıkılan hangi vatandaşımızın sorunlarına çözüm getirir? Böyle birisinin derdi ne ülkedir, ne milletir, ne de depremzedelerdir.
"MİLLETİMİZ GEREKEN CEVABI SİZE 14 MAYIS'TA VERECEK"
Daha ortada fol yok, yumurta yok, bunların kendilerini kaptırdıkları ihtiras rüzgarlarına oradaki mazlumlar ve mağdurlar adına biz utandık. Yazıktır, günahtır. Siyaset kurumunu bu seviyeye düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunların her işi aynı. 6 parti bir araya gelip güya seçim ittifakı kurdular. Konuştular toplandılar, dağıldılar. Amaç neydi, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek ve vekil listesi için çerçeveyi çizmek. Cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi yürütmeyi temsil edecek, millete karşı sözü olacak kişidir. Soruyorlar kaç yardımcın olacak? 1 olur, 10 olur, 500 olur. Ben bir tane başkan yardımcısı atadığımda bir başkan yardımcısı ile bu ülke nasıl yönetilecek diyordu. Şimdi birden 1500'e kadar başkan yardımcısı olabilirmiş. Böyle olması çok çok önemli. 6'lı masanın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak. Bu asıl millet bunları yutmaz, size gereken cevabı da 14 Mayıs'ta verir.
"BAY BAY KEMAL'E EMEKLİLİK KOLTUĞUNU VERECEĞİZ"
Uzun ve meşekkatli sürecin sonunda pek bir yıpranacak, pek bir örselenecek, son anda açıklanınca bunlardan kurtulan bir isim çıktı. Kim bu isim, aylardır aday olacağını söyleyen, medyada yazdıran CHP Genel Başkanı. Bay Bay Kemal nihayet bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi. Kendisine gereken koltuğu vereceğiz. EYT'yi çıkardık. Siyasette buna gerek yoksa da, bu kanun kendisine örnek olur diye düşünüyorum.
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