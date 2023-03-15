Çavuş Apartmanı sakinlerinden AK Parti’ye teşekkür ziyareti

Sarıyer Bahçeköy'de 2021'de çöken 9 katlı Çavuş Apartmanı sakinlerinin AK Parti sayesinde Başakşehir'de yapılan TOKİ konutlarına taşınma süreci başladı. AK Parti İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulunan vatandaşlar şunları söyledi:Sarıyer Belediye Başkanı başta olmak üzere aylarca bizim üzerimizden şov yaptılar, bizi oyalayıp gittiler. AK Parti İlçe Başkanlığı devreye girdi ve ikinci haftada müjdeli haberi verdiler. TOKİ de beklediğimizden kısa sürede yeni evlerimizi teslim etti. Allah razı olsun.Böyle bir eve sahip olacağımızı hayal bile edemezdim. Devletimiz sayesinde mutluluktan ağladım.Sayın Cumhurbaşkanım, bize TOKİ kapılarını açtın. Allah'ım da sana cennet kapılarını açsın.