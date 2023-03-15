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Giriş Tarihi: 15.3.2023

Çavuş Apartmanı sakinlerinden AK Parti’ye teşekkür ziyareti

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Çavuş Apartmanı sakinlerinden AK Parti’ye teşekkür ziyareti
Sarıyer Bahçeköy'de 2021'de çöken 9 katlı Çavuş Apartmanı sakinlerinin AK Parti sayesinde Başakşehir'de yapılan TOKİ konutlarına taşınma süreci başladı. AK Parti İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulunan vatandaşlar şunları söyledi:
Mehmet Yalçın: Sarıyer Belediye Başkanı başta olmak üzere aylarca bizim üzerimizden şov yaptılar, bizi oyalayıp gittiler. AK Parti İlçe Başkanlığı devreye girdi ve ikinci haftada müjdeli haberi verdiler. TOKİ de beklediğimizden kısa sürede yeni evlerimizi teslim etti. Allah razı olsun.
Aysel Duman: Böyle bir eve sahip olacağımızı hayal bile edemezdim. Devletimiz sayesinde mutluluktan ağladım.
Gülistan Kavrazlı: Sayın Cumhurbaşkanım, bize TOKİ kapılarını açtın. Allah'ım da sana cennet kapılarını açsın.
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Çavuş Apartmanı sakinlerinden AK Parti’ye teşekkür ziyareti
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