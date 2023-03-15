CHP’den FETÖ ve PKK’ya mesaj! Skandal sözler yeniden gündem oldu: Bir ay içinde göreve iade edip özür dileyeceğiz

KILIÇDAROĞLU'NUN VAATLERİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK DA MEMNUN

Terör örgütü PKK, 40 yılı aşkın süredir Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatısı altındaki vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. PKK'ya karşı kararlı yürütülen mücadeleler meyvesini verdi ve örgütün eylem yapma kabiliyeti neredeyse bütünü ile yok edildi. Suriye'de YPG ismi ile varlık gösteren örgütün omurgasını ve yönetim kadrosunu yine PKK oluşturuyor. Farklı bir yapıymış gibi lanse edilmek istenen, ABD'nin maddi ve mühimmat olarak beslediği terör örgütü YPG/PKK, kararlı olarak hayata geçirilen Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekatları ile sınırdan uzak tutuldu. Örgüte karşı yeni bir harekat da uzun süredir devletin masasında. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı verilen mücadeleye karşı çıkan parti herkesin beklediği üzere örgüt ile organik bağını koparamayan HDP. Ancak anamuhalefet partisi CHP de, YPG/PKK'ya operasyona karşı. Bu tavır da PKK'yı memnun eden en önemli etkenler arasında.

"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ, BİZE Mİ SALDIRACAK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG/PKK terör örgütüne bakışını gözler önüne serecek açıklaması şöyle:

YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. YPG bize mi saldıracak?

Kılıçdaroğlu'nun, 'Bize mi saldıracak?' dediği YPG/PKK terör örgütü Türkiye'nin olası harekatı öncesi birçok havan ve roket atışı ile Kilis, Hatay gibi illerimizi hedef almış, okullar, iş yerleri, dükkanlar ve camiler zarar görmüştü. Bazı vatandaşlarımız hayatlarını kaybederken, bazıları da yaralanmıştı.

CHP TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDAKİ SURİYE VE IRAK TEZKERESİNE HDP İLE 'HAYIR' OYU VERDİ

Türkiye, terörle mücadeledeki yeni konsepti gereği riskleri sınırların dışında yok ediyor. Bu kapsamda sona eren Suriye, Irak Tezkeresi, hükümet tarafından uzatılmak için Meclis'e getirildi. HDP'nin tezkereye karşı çıkması peşinen bekleniyordu. Ancak CHP'nin HDP ile derinleşen ilişkileri sonrası nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu. CHP, PKK'nın kökünü kazımak için istenen tezkereye HDP ile birlikte 'Hayır' oyu kullandı.

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU VE CHP'YE TEBRİK GECİKMEDİ

CHP'nin tezkereye 'Hayır' demesi PKK'da sevinçle karşılandı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi PKK'nın sözde yöneticilerinden Nurettin Demirtaş yaptığı açıklamada, "CHP Kürt sorununun çözümü için TBMM'yi adres gösterince hem biraz olsun iyimserlikle karşılandı, hem de KCK eş başkanlığı düzeyinde politik teşvik temelinde destek gördü. Ve bir de teskereye hayır dediği için… Kürt halkı açısından önemliydi ve CHP açısından bir ilkti. Destek görmeyi hak etti" ifadelerini kullandı.