Haberler Gündem Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamofobi bir insan hakları sorunudur
Giriş Tarihi: 15.3.2023 21:46

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamofobi bir insan hakları sorunudur

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında İslamofobinin bir insan hakları sorunu olduğunu ifade etti.

AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamofobi bir insan hakları sorunudur

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da terör saldırısının hedefi olan Nur Camisi'nin fotoğrafıyla birlikte yayımladığı mesajında Erbaş, "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz ki; İslamofobi, İslam düşmanlığına dönüşmüş bir akıl tutulması ve içerisinde ırkçılık barındıran bir insan hakları sorunudur. Bu kirli zihniyetle kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamofobi bir insan hakları sorunudur
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