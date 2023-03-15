Emine Erdoğan, sağlıkçılarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibi ile bir araya geldi ve onların gününü kutladı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlıkçıların Tıp Bayramı'nı kutlayan Emine Erdoğan, "Tıp Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibimizle bir araya geldik. Onların şahsında depremde insanüstü gayret gösteren tüm sağlık kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, afette kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.