Eski bakan Bülent Akarcalı, SABAH’a konuştu: Türkiye kazanımlarını hep koalisyonla kaybetti

"Anayasa ve yasalar açısından yetki cumhurbaşkanına verilmiştir. Cumhurbaşkanının, bu yetkiyi paylaşması diye bir şey söz konusu değildir. Yok ortak karar alınacak, herkes imza atacak. Bu öncelikle anayasaya aykırıdır." Bülent Akarcalı şöyle devam etti:

"Türkiye'nin gerçekleri var. Şu anda ülkenin ihtiyacı istikrardır. Bu istikrarın da mevcut yapıyla devam etmesi gerekmektedir. Türkiye kazanımlarını hep koalisyonla kaybetti. Toplum, her zaman güçlü liderler tarafından yönetilmeyi tercih eder. En iyi sanılan koalisyon en kötü denebilecek tek parti iktidarından daha kötü sonuç verir. Sanki geçmişte bu koalisyonlardan yaşanmış sıkıntılar unutulmuş gibi yeniden koalisyonlara yol açacak bir yapıya gitme yaklaşımı gerçeklerle bağdaşmıyor."