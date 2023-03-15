Hane başı 10 bin lira destek ödemeleri hesaplara yattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu:10 bin liralık Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır. 261 bin 757 ailemize de 15 bin TL taşınma yardımı yapıldı. Yetiştiricilerimiz için 16 bin ton hayvan yemi temin edildi. Çiftçilerimizin kredileri 1 yıl vade farksız ertelendi. Çiftçilerimizin hesabına 3.4 milyar TL yatırıldı.Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar146 milyon 528 bin TL'nin, 74 milyar 118 milyon 164 bin TL'si hesaplara yatırıldı. Toplanan yardımın her kuruşu deprem bölgesinin ihyasına harcanacaktır. 35 bin konutun inşasına başlandı. Bu sayı önümüzde 3 ay içerisinde 75 bin köy eviyle birlikte 319 bine ulaşacaktır.(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Mezarlıklar şov yeri değil. Olay Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kendi flamasını açmasıdır. Zaten orada Türk bayrakları var. Flamaları kaldırmayı Türk bayrakları kaldırma olarak yansıtmaya kadar indilerse onları milletimize havale ediyorum. ANKARA