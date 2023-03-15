Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar

"ÇADIRLARA UĞRAMADILAR, CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ'I DAHA İLK KEZ GÖRDÜK"

Kılıçdaroğlu'nun depremzedelerin çadırlarını gezmemesine tepki gösteren bir diğer depremzede de Müzeyyen Koçak oldu.

Koçak şu ifadeler ile Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi:

Mutfakta ne konuşulacaktı yani, çadırlara gelip de tek tek başsağlığı dileyerek ihtiyaçlarını sorsalardı. Bir mutfağa kilitlediler herkesi, kimi sığdı kimi sığmadı, vatandaş yağmurda dinledi. Çadırlara uğramadılar.

Yağmur yağıyor diye mutfağa girdiler. Halk da yağmurun altında kaldı, ihtiyaç falan hiçbir şey sorulmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ilk defa gördük. Daha önce gelmedi.