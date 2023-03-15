‘Hedef seçimi ilk turda kazanmak’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, BBP'nin 2018'den beri Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu, cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanma ve TBMM'de çoğunluğu sağlama hedefiyle yoluna devam ettiğini vurguladı. BBP'nin Cumhur İttifakı çatısı altında 81 ilde seçimlere kendi amblemi ve adaylarıyla girme yönündeki kararını paylaştığını hatırlatan Destici, "Cumhur İttifakı'na mümkün olan en yüksek katkıyı sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk hedefimiz cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanmak olacak. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağına yürekten inanıyorum. Seçimin ikinci ayağı olan milletvekilliği seçiminde ise hedefimiz Meclis'imizde bugün olduğu gibi yine Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlaması olacak. BBP olarak buna yüksek düzeyde katkı yapacağız" dedi.