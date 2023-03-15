İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa’da

Şanlıurfa'da yaşanılan sel felaketinin etkileri sürüyor. Sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kente geldi. Soylu Başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi. Bakan Soylu Şanlıurfa'daki son durum hakkında Vali Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

Şanlıurfa Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Şanlıurfa'da. Yaşanan sel afetinin ardından ilimize teşrif eden Sn. Soylu başkanlığında, Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi. Sn. Soylu, ilimizdeki son durum hakkında Valimiz @valisalihayhan'dan bilgi aldı."