6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayını seçse de aralarındaki kriz perde arkasından hala sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için diretmiş ancak sonuç alamamıştı.
İYİ Parti'de zoraki alkış: Grup toplantısındaki o an dikkat çekti | Video
İYİ Partili kurmaylar ise masaya tekrar dönülmesinin ardından sessizliğe gömülse de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olmadıkları kamuoyunca biliniyor.
Tüm bu yaşanan tartışmaların gölgesinde İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır." sözlerini kullanırken parti sıralarınından gelen az alkış ve memnuniyetsiz ifade dikkat çekti.