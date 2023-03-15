İYİ Parti’de zoraki alkış: Grup toplantısındaki o an dikkat çekti

6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayını seçse de aralarındaki kriz perde arkasından hala sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için diretmiş ancak sonuç alamamıştı.

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İYİ Partili kurmaylar ise masaya tekrar dönülmesinin ardından sessizliğe gömülse de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olmadıkları kamuoyunca biliniyor.