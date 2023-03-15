İzmir’de 2017’deki terör saldırısı sanığının tahliye talebi reddedildi

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar C.G. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tanık O.U, C.G'yi 2016 yılında Suriye'deki MLKP kampında gördüğünü, bu kişinin orada takım komutanlığı yaptığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık C.G. ise hakkındaki iddiaların soyut, tanık ifadelerinin de çelişkili olduğunu savundu.

Buca'daki eyleme ilişkin iddianın tahmin üzerinden yürütüldüğü görüşünü ileri süren C.G, "Somut veriler ve suçlamalar istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olmasına, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin davanın da sanıklarından olan C.G. ile ilgili dosyanın bir suretinin kendilerine gönderilmesi için ilgili mahkemeye yazı yazılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Bursa'da da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 personel şehit olmuş, biri ağır 4 personel yaralanmıştı. Bu saldırıyla ilgili soruşturma sonucu 17 Eylül'de terör örgütü MLKP üyesi oldukları iddiasıyla S.B. ve D.A. ile kuryelik yaptığı ileri sürülen M.M.U, 22 Ekim'de de örgüt üyesi olmakla suçlanan C.G, İzmir'de tutuklanmıştı.

C.G. hakkında daha sonra Buca'da 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Ayrıca Bursa saldırısından sonra C.G'ye ülke içinde barınması, konaklaması ve ulaşımı hususunda yardım ettikleri öne sürülen 7 kişi hakkında da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.