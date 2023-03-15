İzmir’deki konteyner kent depremzedeleri ağırlayacak

Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi Yönetici Yardımcısı Şuayip Üner, konut hakkı sahibi olan 10 ailenin merkezde kalmaya devam edeceğini söyledi. Bunların dışında kalan 166 konteynerde kalan vatandaşlara tahliye için günler öncesinden tebligat gönderdiklerini anlatan Üner, "Konut hak sahibi olan aileler kendilerine evleri teslim edilene kadar merkezde kalmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerden itibaren Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlarımızı buraya yerleştirmeye başlayacağız.