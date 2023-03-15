Küresel sosyal medyadan FETÖ ve PKK’ya açık destek

Son günlerde Twitter'da "Sana Özel" ve "Takip Edilenler" şeklinde bir akış programı uygulanıyor. Takip Edilenler seçeneğini tercih eden kullanıcı sadece takip ettiği hesapların paylaşımlarını görüyor. Sana Özel kısmında ise Twitter algoritması kullanıcının karşısına istediği hesapları çıkarıyor. İşte seçim öncesinde özellikle Türkiye karşıtı muhalif hesapların bu şekilde ön plana çıkarıldığı görülüyor. Özellikle de terör örgütü PKK ve FETÖ yanlısı hesapların takip edilmesi kullanıcıların karşısına çıkarılıyor.Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan ifşalarda, Twitter'da geçtiğimiz yıllarda başvurulan Türkiye karşıtı uygulama gün yüzüne çıkmıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesindeki bazı hesapların YPG/PKK terör örgütünün tanıtımını yaptığı belirlenmişti. Twitter yönetiminin de bu kara propaganda hesaplarını kullanıcıların önüne çıkardığı deşifre olmuştu.