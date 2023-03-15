Millet can derdindeyken CHP’den çirkin provokasyon: Belediye başkanına saldıranlar bakın kim çıktı

Türkiye'yi yasa boğan depremden etkilenen Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, sel felaketine neden oldu. Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da ise 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.Şanlıurfa'da alt geçitte mahsur kalan vatandaşları çıkarma çalışmalarını yerinden takip etmek için bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bazı şahısların mukavemeti ile karşılaştı. Beyazgül'e fiziki saldırıda bulunmaya çalışan şahısları, polis engelledi.

MİLLET CAN DERDİNDEYKEN PROVOKASYON YAPANLAR YİNE CHP'Lİ ÇIKTI

CHP medyası tarafından Beyazgül'e saldıranlar, "afetzede vatandaşlar" şeklinde servis edilse de provokasyonun arkasından yine CHP çıktı. Beyazgül'e saldıranların, halkı provoke etmek için gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve CHP'nin Şanlıurfa eski il başkanı Ahmet Budak ile beraberindeki diğer CHP'liler olduğu tespit edildi. Belediye başkanına fiziki saldırı için koruma polislerini aşmaya çalışan CHP'liler, sonuç alamayınca da başka bir yalana sarıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül

"BİZE SİLAH ÇEKİYORLAR" YALANI

Halkı galeyana getirmek isteyen CHP'liler, Beyazgül bölgeden ayrılırken "Vatandaşa silah çektiler" diye bağırmaya başladı.Yine CHP medyası ve sosyal medya trolleri, "Beyazgül'ün korumaları vatandaşa silah çekti" diyerek provokasyona girişti. Ancak, olay anına ait görüntülerde, koruma polislerinin fiziki saldırılara engel olmak için çabaladıkları ve herhangi bir şekilde silah çekmedikleri açıkça görülüyor.