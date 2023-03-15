Siparişle uyuşturucu hattı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çok önemli bir çalışmaya imza atıldı. "42. Kökünü Kurutma Operasyonu"nun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte kameraların karşısına geçen Bakan Süleyman Soylu, 900 emniyet personelinin katılımıyla saat 04.00'te başlatılan 175 kişiye yönelik operasyonda, 161 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Soylu operasyona ilişkin şunları söyledi: "16 aydır teknik takip ve izlemeler gerçekleştirildi. Hedef 175 kişiydi. 16 aydır yapılan ara yakalamalarda 106 kişi gözaltına alındı ve bunların önemli bölümü tutuklandı.161 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip 60 taksi, 35 motokurye ile birlikte neredeyse 'eve servis' diyebileceğimiz bir şebekenin dağıtıcıları bunlar. Toplamda 266 kişi bu operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir." Sipariş Hattı kuran zehir tacirlerinin, uyuşturucu maddeleri ticari taksi ve motosikletlerle adreslere servis ettikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen taksiler, emniyet bahçesinde sergilendi. Operasyonda, 3 kilo 390 gram kokain, 1 kilo 19 gram esrar, 93 gram eroin ele geçirildi. 8 hassas terazi, 1 baskı makinesi, 1 çelik yelek, 4 ruhsatsız tabanca ve 83 mermi de yakalandı. Son 16 ayda İstanbul'da 72 kilo 640 gram kokain yakalandığı belirtildi.