Sosyal medyada deprem manipülasyonu: Hesapların FETÖ ve PKK’ya ait olduğu belirlendi

Geride bıraktığımız afet sonrası sosyal medya üzerinde bot hesapların aktif bir şekilde kullanıldığına şahit oldu. Deprem sürecinde atılan tweetlerin yüzde 25'inin bot hesaplardan atıldığı ve hesapların ise çoğunlukla FETÖ ve PKK kaynaklı olduğu tespit edildi. Peki, bu bot hesaplar ne amaçla kullanılıyor? İşte karşımıza çıkan başlıklar...
1- Suni bir gündem oluşturmak.
2. Kişileri korkutmak.
3. Doğru bilgiye ulaşmayı engellemek.
4. Toplumun huzurunu ve tutumunu-inançlarını değiştirecek şekilde paylaşımlar yapmak.
Öncelikle 6 Şubat tarıhınden 13 Mart aralığındaki oluşturulan Hashtag ve paylaşım sayıları dikkatleri çekti.
Bu paylaşımların yüzde 25'inin bot hesaplardan atıldığı görülüyor. Bot hesaplarında 72.701'i FETÖ/PDY tarafından 51.644'ü PKK/KCK tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Gerçek hesaptan paylaşılan tweetlerin ise 773.658'i FETÖ/PDY 593.253'ü ise PKK/KCK tarafından yönetilen hesaplar olduğu belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem bölgesinde sahaya inmediği iddiası ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 33'ünün bot hesap olduğu tespit edildi.
Bu bot hesaplar gündem üzerinden algı değiştirmek amacıyla kullanılıyor.
Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Bot hesaplarla ne amaçlanıyor? | Video
BOT HESAP NEDİR?
Çevrimiçi olarak belirli görevleri yapmak için tasarlanmış ve aslında insanların davranışlarını taklit eden ve çok büyük miktarda bilgi üreten bilgisayar programları bu bot hesapları üretmekte kullanılıyor. Milyarlarca bot hesabın günümüzde aktif bir şekilde sosyal medyada kullanıldığını biliyoruz.