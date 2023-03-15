Haberler Gündem Haberleri Sosyal medyada deprem manipülasyonu: Hesapların FETÖ ve PKK’ya ait olduğu belirlendi
Giriş Tarihi: 15.3.2023 16:31 Son Güncelleme: 15.3.2023 16:53

Sosyal medyada deprem manipülasyonu: Hesapların FETÖ ve PKK’ya ait olduğu belirlendi

Deprem felaketinde sosyal medyada yalan haberlerle yapılmak istenen algı operasyonları gündemimizi meşgul etmişti. Çoğunluğu FETÖ ve PKK'ya ait olduğu tespit edilen bot hesapların aktif bir şekilde kullanıldığı bu dönemde ne yapılmak istendi? İşte karşımıza çıkan detaylar...

Sosyal medyada deprem manipülasyonu: Hesapların FETÖ ve PKK’ya ait olduğu belirlendi

Geride bıraktığımız afet sonrası sosyal medya üzerinde bot hesapların aktif bir şekilde kullanıldığına şahit oldu. Deprem sürecinde atılan tweetlerin yüzde 25'inin bot hesaplardan atıldığı ve hesapların ise çoğunlukla FETÖ ve PKK kaynaklı olduğu tespit edildi. Peki, bu bot hesaplar ne amaçla kullanılıyor? İşte karşımıza çıkan başlıklar...

1- Suni bir gündem oluşturmak.

2. Kişileri korkutmak.

3. Doğru bilgiye ulaşmayı engellemek.

4. Toplumun huzurunu ve tutumunu-inançlarını değiştirecek şekilde paylaşımlar yapmak.

5. Bireyleri belirli bir şekilde hareket etmeye ikna etmek.

6. Nefret ve şiddeti kışkırtmak

7. Paylaşımların sayısını arttırarak düşünce birliği olduğu fikrini empoze etmek.

Öncelikle 6 Şubat tarıhınden 13 Mart aralığındaki oluşturulan Hashtag ve paylaşım sayıları dikkatleri çekti.

Bu paylaşımların yüzde 25'inin bot hesaplardan atıldığı görülüyor. Bot hesaplarında 72.701'i FETÖ/PDY tarafından 51.644'ü PKK/KCK tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Gerçek hesaptan paylaşılan tweetlerin ise 773.658'i FETÖ/PDY 593.253'ü ise PKK/KCK tarafından yönetilen hesaplar olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem bölgesinde sahaya inmediği iddiası ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 33'ünün bot hesap olduğu tespit edildi.
Bu bot hesaplar gündem üzerinden algı değiştirmek amacıyla kullanılıyor.

Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Bot hesaplarla ne amaçlanıyor? | Video

BOT HESAP NEDİR?

Çevrimiçi olarak belirli görevleri yapmak için tasarlanmış ve aslında insanların davranışlarını taklit eden ve çok büyük miktarda bilgi üreten bilgisayar programları bu bot hesapları üretmekte kullanılıyor. Milyarlarca bot hesabın günümüzde aktif bir şekilde sosyal medyada kullanıldığını biliyoruz.

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Sosyal medyada deprem manipülasyonu: Hesapların FETÖ ve PKK’ya ait olduğu belirlendi
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