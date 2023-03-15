Sosyal medyada deprem manipülasyonu: Hesapların FETÖ ve PKK’ya ait olduğu belirlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem bölgesinde sahaya inmediği iddiası ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 33'ünün bot hesap olduğu tespit edildi.

Bu bot hesaplar gündem üzerinden algı değiştirmek amacıyla kullanılıyor.

Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Bot hesaplarla ne amaçlanıyor? | Video

BOT HESAP NEDİR?

Çevrimiçi olarak belirli görevleri yapmak için tasarlanmış ve aslında insanların davranışlarını taklit eden ve çok büyük miktarda bilgi üreten bilgisayar programları bu bot hesapları üretmekte kullanılıyor. Milyarlarca bot hesabın günümüzde aktif bir şekilde sosyal medyada kullanıldığını biliyoruz.