Ukrayna’dan Türkiye’ye Tahıl Koridoru teşekkürü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle uzatılmasına sıcak bakmasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ilk haline uygun olarak 120 gün daha uzatılması düşüncesi ile görüşmelere başladıklarını belirterek, "Bunun devamı önemli. Bu manada iki ay yerine 120 gün olması konusunda da temaslarımızı sürdüreceğiz. Taraflar bunları değerlendirecekler ve kararını verecekler. BM de bizimle benzer şekilde düşünüyor. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunu inşallah kısa sürede olumlu şekilde çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.