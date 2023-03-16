AK Parti’de adaylık başvuru süreleri uzatıldı

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sürecin başlatmasının ardından siyasi partiler de çalışmaları hızlandırdı. Bu kapsamda AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 13 Mart'ta başladı. Son başvuru 16 Mart'tan 22 Mart Çarşamba günü saat 17.00'ye uzatıldı. Temayül yoklamaları da 25 Mart 10.00 ve 16.00 saatlerinde yapılacak. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yoğun başvuru nedeniyle yığılmaları önlemek için tarihi uzattıklarını açıkladı. Parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Yavuz, "Aday adaylığı başvuruları 13 Mart'ta başladı. Son başvuru 16 Mart'tan 22 Mart Çarşamba 17.00'ye uzatıldı. Temayül yoklamaları da 19 Mart'tan 25 Mart'a uzatıldı. Temayül yoklaması 10.00 ve 16.00 saatlerinde yapılacak" dedi.