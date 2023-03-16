Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’den 6’lı koalisyona sert tepki: Çapsız ittifaka ülkeyi teslim edemeyiz

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Çelebi, Turgut Özal'a yönelik haksızca yapılan eleştiri ve iftiraların bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzer bir şekilde yapıldığını söyledi.
İbrahim Çelebi, "Türkiye'de yapılan doğru şeyleri bir türlü kabullenmeyen yapı var, şimdi Millet İttifakı ile vücut buldu. Bir kurgu ve üst akıl ile bunların bir araya getirildiğini görüyoruz. Şimdi iki ciddi ittifak var. Biz ya Türkiye'yi çökertmek isteyen ittifak ile olacağız veya her zamankinden daha çok birliği, kardeşliği tesis etmek isteyen, devletin bekasını önceleyen bir ittifaka destek olacağız." dedi.
6'LI KOALİSYONA TEPKİ: TÜRKiYE'NiN TÜM GAYRI-MİLLİ UNSURLARI BİR ARAYA GETİRİLMİŞ
Çelebi, "Millet İttifakı'nın çok kötü bir oluşum olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin tüm gayrı-milli unsurları bir araya getirilmiş. Zaten Meral Akşener diyor ki; "Cumhur İttifakı et ve tırnak gibi. Biz çıkarların bir araya getirdiği bir oluşumuz. En ufak bir şey de dağılırız" diyor.
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı formülüne değinen Çelebi, en başarısız olarak nitelediği 2 CHP'li belediye başkanının da süreç ile Türkiye'ye kazanımmış gibi lanse edildiğini belirtti.
"ÇAPSIZ İTTİFAKA ÜLKEYİ TESLİM EDEMEYİZ"
İbrahim Çelebi şunları söyledi:
Biz İBB Başkanını 3.5 yılda rezalet bir dönem yaşadığını sırf bilboardlardan her sene 1.5 milyar rant ile, buradan İYİ Partiyi, DEVA Partisi'ni ve HDP'yi finanse ettiğini biliyoruz. Buradan kimlerin finanse edildiğini PKK ve HDP'li terör sevicilerinin oralarda nasıl kadrolara alındığını, Ankara'daki belediyede nasıl HDP'li insanların muhafaza edildiğini biliyoruz. Hepsi bilgili ve belgeli. Türkiye çok kıymetli bir ülke. Bu çapsız akortsuz ittifaka ülkeyi teslim edemeyiz.