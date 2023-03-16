Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’den 6’lı koalisyona sert tepki: Çapsız ittifaka ülkeyi teslim edemeyiz

6'LI KOALİSYONA TEPKİ: TÜRKiYE'NiN TÜM GAYRI-MİLLİ UNSURLARI BİR ARAYA GETİRİLMİŞ

Çelebi, "Millet İttifakı'nın çok kötü bir oluşum olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin tüm gayrı-milli unsurları bir araya getirilmiş. Zaten Meral Akşener diyor ki; "Cumhur İttifakı et ve tırnak gibi. Biz çıkarların bir araya getirdiği bir oluşumuz. En ufak bir şey de dağılırız" diyor.

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı formülüne değinen Çelebi, en başarısız olarak nitelediği 2 CHP'li belediye başkanının da süreç ile Türkiye'ye kazanımmış gibi lanse edildiğini belirtti.