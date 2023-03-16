Selin vurduğu Karakoyun deresinde çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle kentin büyük bir bölümü sel sularına teslim oldu. Kent merkezinde bulunan Karakoyun deresi sele teslim olan noktalardan birçok aracın mahsur kaldığı, iş yerleri ve evleri suların bastığı bölgede temizlik çalışmaları dünden beri sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Vali Salih Ayhan ile birlikte bölgede yapılan çalışmaları inceledi. Bakan Soylu, selden etkilenen mahalle vatandaşlarıyla tek tek ilgilenerek sorunlarını dinledi.