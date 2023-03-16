Başkanvekili Ünal: “Etik olanı istifa etmen”

'Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' olarak twitter'da hesap açan Mansur Yavaş'a Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal'dan görevi bırakma çağrısı geldi. Ünal, Yavaş'a "Etik olan istifa etmendir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Fatih Ünal SABAH'a yaptığı açıklamada 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olarak Twitter'da hesap açan Mansur Yavaş'a seslendi ve seçimde bir başka göreve aday olan ve fiilen mesaisini bu süreçte daha çok Ankara dışında geçirmeyi planlayan Yavaş'ın kamu görevinden istifa ederek bu kampanyayı yürütmesi gerektiğini ifade etti.

Önceki dönemde İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı görevinden istifa ederek seçim kampanyası yürüttüğünü ifade eden Fatih Ünal, etik olanın istifa ederek bir başka göreve talip olmak olduğunu hatırlattı.

Mansur Yavaş'ın 4 yıldır Ankara'ya gözle görülür ciddi bir yatırım yapmadığını,vaatlerini yerine getirmediğini sadece algı ve sanal belediyecilik ile günü tükettiğini belirten Fatih Ünal, Mansur Yavaş'ın istifasının Ankara'nın da hayrına olacağını sözlerine ekledi.