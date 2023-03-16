BAYKAR’dan sınava hazırlanan afetzede öğrencilere 10 bin tablet

Asrın felaketinin ilk gününden bu yana yardım kampanyalarına öncü olan BAYKAR Teknoloji, bu kez sınava hazırlanan afetzede öğrenciler için harekete geçti. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden yaklaşık olarak bir ay geçti. Bu süreçte devletimiz ve tüm sivil toplum örgütlerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Biz de Baykar, T3 Vakfı ve CANSAĞLIĞI Vakfı olarak gönüllülerimizle birlikte insani yardım malzemesi tedariki, konut bağışı, konteyner kent, geçici aşevleri, oyun ve etkinlik çadırları gibi çalışmalarla bölgedeki kardeşlerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Genç kardeşlerimizin eğitim ve öğretimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda, YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerimizin çalışmalarına katkı sağlamak için Baykar olarak 10 bin tableti Milli Eğitim Bakanlığı'mıza bağışlıyoruz" dedi. BAYKAR; yaptığı toplam 655 milyon 771 bin liralık nakdi yardımın yanı sıra bin kalıcı konut ve 2 bin kişilik konteyner kent inşasıyla afetzedelerin yanında oldu.