CHP'li Başkan Yardımcısı'ndan itirafı sosyal medyanın gündeminde: “Resmen muhaliflere ‘koyun’ demiş"

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, CHP'nin seçmene bakış açısını ve yaklaşımını anlatan itiraf gibi bir açıklama yaptı.

Yerel bir televizyon kanalında partisinin vizyon projelerine dikkat çeken Anıl, sunucunun neden 35 yıldır aynı vizyon projelerine yer verdiklerini sorması üzerine halkın bundan memnun olduğunu ifade etti. Sunucunun "35 yıldır aynı vizyonu gösterip duruyorsunuz!" demesi üzerine Anıl, "Halk memnun, halk memnun. 35 yıldır aynı şeyleri koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun!" cevabını verdi.

GÜNDEM OLDU: "TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VEREN CHP SEÇMENİ UYAN"

CHP'li Nezih Anıl'ın bu sözlerinin CHP'nin zihniyetini de ortaya koyduğunu ifade eden vatandaşlar bu konuşmanın videosunu ise sosyal medyadan paylaşarak eleştirilerde bulundu. İşte vatandaş yorumlarından bazıları...

Abdürrahim Akkaya sosyal medya hesabından yaptığı yorumda CHP için şunları söyledi: "80 yıldır bir halt etmiyorlar... Kitle müsait koyun asıl kendileri."

Muzaffer Başaran ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nasıl olsa kitle müsait ne kitlersen kitle sözünün vücut bulmuş hali" dedi.

Yunus Çiçek, Anıl'ın açıklamasına yorum olarak "CHP bu ülkeye bir çivi çakmamıştır. Nokta" ifadelerini kullandı.

Sabriye Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine atıfta bulunarak "Tıpış tıpış gidip oy veren CHP seçmeni uyan" şeklinde yazdı.

"CHP BUDUR!"

Sinan Gürsoy CHP'li Başkan yardımcısının açıklamasını şu şekilde yorumladı: "Arkadaşlar bu videoyu izleyin ve görün CHP Zonguldak il başkan yardımcısı yıllardır AK Parti'ye oy veren vatandaşlara koyunlar, göbeğini kaşıyan adamlar diye hakaret edenler kendi seçtikleri CHPli siyasiler tarafından nasıl görülüyor! Tanıyın bu zihniyetin gerçek yüzünü."

Salih Deveci, "CHP budur" derken, Yusuf İslamoğlu ise "Utanma sıkılma yok" yorumunda bulundu.

Sevda Türküsev ise "CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl: "35 yıldır halk memnun. Seçmenini tanımlaması bu... Artık seçmeni düşünsün" ifadelerine yer verdi.

Arif Peksan, sosyal medya hesabından "Yani bizimkiler koyun diyor galiba yoksa ben mi yanlış anladım" yorumunda bulunurken Bekir Solmazgül "Bu kitle açın gözleriniz gerçekleri görün diyor" dedi.

"RESMEN MUHALİFLERE KOYUN DEMİŞ"

Hatice Günal ise "Asıl 'koyun' kimmiş izleyin ! Biz demiyoruz kendileri söylüyor!" ifadelerini kullanırken, Gülnihal isimli sosyal medya hesabı CHP'li Başkan Yardımcısının sözlerini "Resmen Muhaliflere koyun demiş" şeklinde yorumladı.

Hüseyin Uçan, "Çok haklı nasıl olsa peşlerinde bir 'sürü' var" derken Nur.Ça ise "Hizmet yok, aynı şeyleri kataloğa koyduklarından bile haberleri yok ama koyun biz oluyoruz, hadi oradan" dedi.

Atila Denk şu yorumda bulundu: "Destek verdiklerinize öyle bir özgüven vermişsiniz ki gözünüzün içine bakarak bide gülerek hizmet yapmasak da bizi desteklerler diyor. Sizlere koyun yada eşek yakıştırması yapmam yapamam bana yakışmaz ama sizlerde artık şu gaflet uykusundan uyanın lütfen!"

Taner Erkul ise videoyu paylaşarak "Bizler söylüyoruz, inanmıyorlar. Seçtikleri söylüyor, yine inanmıyorlar. Nasıl bir seçmensiniz siz arkadaş...?" ifadelerini kullandı.