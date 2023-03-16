Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü milletvekili aday adayı oldu

14 Mayıs günü yapılacak genel seçimler öncesi siyasi partilerde aday adaylığı süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, KOÜ Eski Rektörü Saadettin Hülagü aday adayı olan isimler arasında yerini aldı. YÖK üyesi de olan Saadettin Hülagü adaylık öncesi görevlerinden istifa etti. Akşam saatlerinde AK Parti il binasına gelen Prof. Dr. Saadettin Hülagü adaylık başvuru dilekçesini İl SKM Başkanlığı'na teslim etti.

"İKİNCİ KENTİM"

Başvurusunu yapan Prof. Dr. Hülagü, "1996 yılında Kocaeli'ye geldim. Eşim İzmitli. 99 depremini burada yaşadık. Çok zor şartlarda üniversitede baraklarda hizmet verdik. Üniversitelerin kentleri terk etmemesi konusunda aynı fikirdeyim. Marştaki depremde de hocaların bir kısmı bölgeyi terk etmek istiyor. Hocaların gitmemesi yönünde YÖK'te karar aldık. Burası beni ikinci adresim. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 8 sene rektörlük yaptım. Kutlu yürüyüşte safımızın belli olması için aday olduk. Ben Cumhurbaşkanımızın kutlu yürüyüşüne dava arkadaşı olarak devam etmek istiyorum. Bizim bir şey olmamız önemli değil. Zamanımızı harcasak bu kent için feda olsun" dedi.

SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

3 Şubat 1959'da Erzurum'da dünyaya gelen Hülagü, ilk, ve orta öğreniminin ardından Erzurum Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Sadettin Hülagü, 1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'nda görev yapmaya başladı. Görevi sürecinde Gastroenteroloji Bilim Dalı'nın kurulmasına öncülük etti. Diğer yandan da Amerika'da Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi dersleri aldı. Ardından Türkiye'de ilk Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlatan kişi olarak adını yazdırdı. İtalya'da ise, Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop ile ilgili Prof. Dr. Rita ile çalışmalar yürüttü. Türkiye'de ilk SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştiren hekim oldu. Hülagü, 14 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı oldu.