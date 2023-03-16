Depremden sonra sel vurdu 14 ölü, 5 kayıp

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından depremlerle sarsılan illerde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da etkili olan sağanak sele dönüştü. Şanlıurfa'da 12 kişi yaşamını yitirirken, Adıyaman'ın Tut ilçesinde de 2 kişi öldü, sel sularına kapılan 2 kişi ise aranıyor.Şanlıurfa'da önceki akşam başlayan sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde sel suları önüne ne geldiyse götürdü. Otomobiller ve TIR'lar, karton kutu gibi sürüklenirken, cadde ve sokaklar dereye döndü. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nda ise tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Sel sularıyla taşan kavşakta, bir kadın ve bir çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak kurtarıldı.Araçlarıyla kavşağın altından geçtikleri sırada mahsur kalan 5 kişi ise sele kapılarak boğuldu. Altgeçitte suya gömülen minibüste 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 2 kişi ise aranıyor. Bu arada mahsur kalanları kurtarmaya çalışan 2 itfaiye eri de kavşağın altına dolan suda mahsur kaldı. Durumu fark eden diğer kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan itfaiyeciler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede ise Suriyeli 5 kişilik aile mahsur kaldı. İhbar üzerine eve giden ekipler, 5 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada yakınına yıldırım düşen Ömer Oturan ağır yaralandı. Karaköprü'deki Akpiyar Deresi'nin taşması sonucu yanından geçen 35 Metre Yolu da sular altında kaldı.Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, itfaiye ekipleri, AFAD, emniyet, jandarma, evlerinde ve yollarda mahsur kalanları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi de sular altında kaldı. Hastalar, ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi.Adıyaman'ın Tut ilçesinde ise depremden evleri ağır hasar alan bir ailenin bahçesine kurduğu konteyner sel sularına kapıldı. Konteynerdeki hemşire Fatma Tekdal (35), kızı Zeynep Zümre Tekdal (2), annesi Selma Sarıkaya (58) ile kardeşleri Emine Sarıkaya (34) ve Mert Sarıkaya (21) sele kapıldı. Mert Sarıkaya selden kurtulmayı başarırken, diğerleri kayboldu. Ekipler, anne Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cesetlerine ulaştı. Hemşire Fatma Tekdal ile kızı Zeynep Zümre Tekdal'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Fatma Tekdal'ın Adıyaman'da yaşanan deprem sonrasında evinin ağır hasar aldığı, bir süre Aksaray'a gittiği, daha sonra da görevine başlamak için tekrar Adıyaman'a döndüğü öğrenildi. Adıyaman merkezde ise Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı sular altında kaldı. Öte yandan Elazığ'da da sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü, suya gömülen araçlar mahsur kaldı. Malatya Doğanşehir'de çadır kentte kalan ve uykudayken sele yakalanan Nihayet Karakılıç (37), kızları Aynur (17) ve Lale'yi (13) komşuları Arif Doğan kurtardı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişinin etkilendiğini, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.Şanlıurfa Akabe Mahallesi'nde tahliye edilen vatandaşlardan Melek Yıldırım, ikinci katta olan evini su bastığını söyleyerek, "Uyandığımda evlerimiz su altındaydı. Çok şükür botla kurtarıldık. Depremi bile unuttuk Rabbim bir daha göstermesin" dedi.Adıyaman'ın Tut ilçesinde tuhafiye dükkânı işleten Coşkun Aliş (32), "Depremden sonra ilçenin üstündeki dağ yarıldı. Suları az da olsa kesebilirdi. Biz yağmurun sesine uyandık, fırtına da vardı. Derenin yatağı 20 metre derinlikteydi ancak şu anda yol ile aynı hizada" dedi.Ali Çoban (60) ise "İnsanlar konteyner ve çadırlarda kalıyordu. Tut, son 30 yıldır böyle bir yağmur görmedi. Sabah sese kalktım, evimin önü deniz gibiydi" diye konuştu., Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların bugün de etkili olacağını açıkladı. Açıklamada, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Şanlıurfa'da yıllık yağış ortalaması metrekareye 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı ise neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram olarak gerçekleşti" dedi.Şanlıurfa'nın Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolda sel nedeniyle çökme meydana geldi. Yolda ilerlemeye çalışan Emin Ergün'ün (20) kullandığı TIR, sel sularına kapıldı. Kaybolan sürücü Ergün için botlarla arama kurtarma çalışması yapılıyor.