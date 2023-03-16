Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yurtlar sağlam

YükseköğretimKurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce (SBÜ) 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen "Asrın Felaketinde Tıbbiyeli Olmak" başlıklı programda deprem bölgesindeki yükseköğretim istatistiklerini paylaştı. Özvar, deprem bölgesindeki 16'sı devlet 2'si vakıf olmak üzere 18 üniversiteye ait binalardan 106'sı ağır, 410'u az hasar alırken 606 binanın ise hasarsız olduğunu açıkladı. Bölgedeki üniversitelerde yaklaşık 422 bin öğrencinin öğrenim gördüğü, 17 bin akademisyen, 30 bin idari personelin görev yaptığı öğrenildi. Depremde, 115'i uluslararası olmak üzere toplam bin 361 öğrenci ve personel hayatını kaybetti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, deprem bölgesindeki 75 GSB yurt binalarından deprem neticesinde yıkılan olmadığı bilgisini verdi.