İstanbul Valisi Yerlikaya’dan depremzedelere yapılan yardımlara ilişkin paylaşım

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz ve 39 ilçe kaymakamlığımız sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarınca, ilimize gelen 44 bin 520 depremzede ailemize 105 milyon 787 bin 493 lira nakdi yardım yapıldı." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 7 bin 884 depremzedeye 86 milyon 668 bin 128 lira nakdi yardım yapıldığını aktaran Yerlikaya, "15 bin 605 depremzede vatandaşımıza ayni yardım yapıldı. Yaralarımızı birlikte saracağız." değerlendirmesinde bulundu.