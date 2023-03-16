Kılıçdaroğlu’na “Burası siyaset yeri değil” tepkisi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'ya gitti. Abide Kavşağı'ndaki çalışmaları inceleyen Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti. Çalışmaları yürüten arama- kurtarma ekiplerinden bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu'na konuşmasının sonuna doğru bir grup vatandaş, "Burası siyaset yeri değil. Acımız var. Bari burada siyaset yapmayın. Ortağınız HDP nerede? diyerek tepki gösterdi.