Mağdur işçi, adalet yürüyüşünde

CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışan Numan Büyükhan, geçtiğimiz günlerde işten atıldı. Sesini duyurmak için geçen 4 Şubat'ta, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürümek üzere yola çıkan Büyükhan, depremler nedeniyle yürüyüşüne ara verdi. Deprem bölgesine yardıma giden ve bir hafta kalan Büyükhan, geri döndükten sonra, ara verdiği yürüyüşüne yeniden başladı.Düzce'ye ulaşan Büyükhan, "Apandisit ameliyatı için 45 gün rapor almıştım. Ayrıca eşim ve kızımdan dolayı pandemi nedeniyle karantinada kaldım. 2022'de aldığım raporlar 40 günden fazla olduğu için, yeterli performansı alamadıkları gerekçesiyle işten çıkardılar.Asıl neden ise 2016'da Öz Taşıma İş Sendikası'na üye olmamız. İşimden, aşımdan kovuldum, adaletsizliğe uğradım. Bu yürüyüşe, sesimi duyurmak için çıktım. Ankara'ya ulaştıktan sonra da CHP Genel Merkezi'nin önünde açlık grevi yapacağım" dedi.