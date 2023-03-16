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Giriş Tarihi: 16.3.2023 21:30

MSB, Hatay'da mobil temizlik ünitesi kurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin (ASFAT), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da kurduğu mobil temizlik ünitesi hizmet vermeye başladı.

AA
MSB, Hatay’da mobil temizlik ünitesi kurdu
MSB'den yapılan açıklamaya göre, MSB ASFAT tarafından Hatay'da "Mobil Temizlik Ünitesi" kuruldu.

Depremzedelere hizmet verilen tesiste, kadın-erkek duş üniteleri, soyunma kabinleri, tuvaletler, çamaşır ve kurutma makineleri ile 25 bin litrelik su deposu bulunuyor.

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MSB, Hatay'da mobil temizlik ünitesi kurdu
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