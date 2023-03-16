MSB, Hatay’da mobil temizlik ünitesi kurdu

MSB'den yapılan açıklamaya göre, MSB ASFAT tarafından Hatay'da "Mobil Temizlik Ünitesi" kuruldu.

Depremzedelere hizmet verilen tesiste, kadın-erkek duş üniteleri, soyunma kabinleri, tuvaletler, çamaşır ve kurutma makineleri ile 25 bin litrelik su deposu bulunuyor.