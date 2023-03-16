NALAS’ın yeni başkanı Mehmet Ergün Turan oldu

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı'nın (NALAS) 2023-2024 yılı başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a geçti. Turan, NALAS başkanlığını Sırbistan Şehirler ve Belediyeler Birliği Başkanı Goran Cvetanoviç'ten düzenlenen törenle teslim alan Turan, "Bu tür birliklerin afetlerde, insanlığın karşı karşıya olduğu çevre, iklim gibi konularda, fikri ve gelişim anlamında çok ciddi katkıları var. İnşallah biz de başkanlığımız döneminde bu çalışmalara katkı sunmaya çalışacağız" dedi.